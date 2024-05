Por que as mulheres estão adiando a maternidade?

São Paulo

As mulheres do estado de São Paulo estão se tornando mães mais tarde, aponta uma pesquisa da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados).

O levantamento indica que há um aumento da taxa de fecundidade dos 35 aos 44 anos, por isso, a idade média das mães tem ultrapassado os 39 anos.

Os motivos para esse fenômeno são variados, mas, de acordo com especialistas, estão muito relacionados com aumento de escolaridade e do acesso a informações.

Para falar sobre os motivos que tem levado as mulheres a adiarem a maternidade, a apresentadora Priscila Camazano recebe a editora Victoria Damasceno no Como É que É? desta sexta-feira (10).

