São Paulo

A disputa pela Prefeitura de São Paulo continua acirrada, com um empate técnico na liderança em dois cenários testados pelo Datafolha. No cenário mais abrangente, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) registra 24%, enquanto o prefeito Ricardo Nunes (MDB) obtém 23%.

Quando o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) são excluídos da disputa, as posições se invertem apenas numericamente, com Nunes à frente com 26% contra 24% de Boulos.

Com novas pré-candidaturas anunciadas, como a de Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB), os pré-candidatos que lideram o Datafolha avaliam como manter a dianteira e concentram o confronto entre si.

Aliados de Boulos comemoram o empate e preveem centrar ataques em Nunes e em sua gestão. Já o entorno do prefeito acredita que a rejeição de Boulos e a sua ligação com Lula prejudicam o rival.

A grande incógnita é o efeito de Pablo Marçal sobre os eleitores bolsonaristas. Enquanto a equipe de Boulos acredita que o coach vai dragar votos de Nunes, os emedebistas acreditam que o bolsonarismo e o ex-presidente não vão abandonar o prefeito.

Para falar sobre como o empate no Datafolha muda estratégias das campanhas em São Paulo, a apresentadora Priscila Camazano recebeu a repórter Carolina Linhares no Como É que É? desta segunda-feira (3).

