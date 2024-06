Como se proteger de contas que promovem o 'jogo do tigrinho'?

São Paulo

Usuários do Instagram e do WhatsApp relatam um aumento do assédio de contas que promovem o jogo de azar Tiger Fortune, mais conhecido como "jogo do tigrinho".

Internautas contam que estão recebendo mensagens indesejadas, solicitações de amizade, marcações em publicações aleatórias, além de serem incluídos em grupos de divulgação do jogo sem autorização ou aviso prévio.

Popular entre os influenciadores nos últimos anos, o Tiger Fortune é considerado um jogo de azar por seus resultados dependerem exclusivamente da sorte. Por isso, sua exploração é ilegal no Brasil, de acordo com a Lei das Contravenções Penais.

Para explicar como se proteger nas redes de contas que promovem o "jogo do tigrinho", a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter Pedro Teixeira, no Como É que É? desta quinta-feira (20).

