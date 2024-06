Os consumidores vão pagar a conta da transição energética?

São Paulo

Uma pesquisa realizada pela consultoria multinacional EY indicou que os consumidores temem pagar a conta pela transição energética.

O estudo, com cerca de 100 mil pessoas em 21 países, apontou que apenas 31% dos entrevistados estão dispostos a investir mais dinheiro em nome da energia limpa, e 69% afirmaram não estarem dispostos a fazer mais do que já fazem pela causa.

Segundo a consultoria, há uma exaustão do consumidor com o tema da transição energética, já que precisa lidar com preços mais altos e volatilidade política no leste europeu e no Oriente Médio.

Para melhorar o humor do público consumidor, o estudo sugere o investimento em novas tecnologias para conferir maior poder de controle ao cliente.

Também defende que as empresas estejam dispostas a serem flexíveis nas soluções, tecnologias e modelos operacionais para que os consumidores sejam mais abertos à transição energética.

