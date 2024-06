Vídeo: Saiba o que faz o Parlamento Europeu

Deutsche Welle

Ao longo de seu mandato de cinco anos, o Parlamento Europeu lida com centenas de leis. A maioria delas trata da regulamentação da economia da UE no mercado único, do combate às mudanças climáticas e da elaboração de regras para a agricultura. Já sobre temas como política externa, defesa ou assistência médica, os parlamentares não têm tanta influência.

Os 720 eurodeputados se reúnem, geralmente, uma vez por mês na cidade francesa de Estrasburgo - a sede oficial do Parlamento. Eles também costumam ter uma "semana verde", quando trabalham em seus países de origem e podem se encontrar pessoalmente com seus eleitores. No restante do tempo, eles trabalham em Bruxelas. Ter dois assentos tem um custo alto. Mas tentativas anteriores de unificá-los fracassaram devido ao veto francês.

Apesar de ser eleito diretamente pela população, o Parlamento não tem a palavra final sozinho na aprovação de novas leis. Por isso, ele precisa trabalhar em conjunto com o Conselho da UE, que representa os 27 governos do bloco europeu.