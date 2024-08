Crise imobiliária: em Berlim, só 16% tem casa própria; veja vídeo

Deutsche Welle

Achar um lugar para morar não costuma ser simples, mas em Berlim a dificuldade é extrema. "É mais fácil conseguir emprego do que um lugar para morar. Eu estou procurando apartamento desde que cheguei aqui no ano passado. Eu nunca visitei um apartamento, nunca me responderam", diz a enfermeira Lorena Freitas.

"Assim que surge um anúncio, você tem que ser um dos cinco primeiros, porque eles recebem 100, 200 mensagens e não vão ler todas. Eles agendam entrevista, como se fosse entrevista de emprego. E os preços estão muito altos. Tem muita gente procurando. Mesmo tendo dinheiro para pagar, é difícil", afirma o estudante Vitor Pacobahyba.

Por mais que seja mais barato alugar em Berlim do que em outras cidades europeias, tem uma característica do mercado imobiliário da cidade que o torna diferente: apenas 16% das pessoas que moram na capital alemã são donas de suas casas.

Inclusive, já faz alguns anos que os moradores de Berlim estão protestando contra as grandes empresas privadas de habitação. "Não há moradia suficiente a preços acessíveis para as pessoas que vivem aqui, enquanto os lucros dos investidores e acionistas que especulam com o mercado imobiliário continuam a aumentar", conta Sandra Koch, da Aliança contra o desalojamento.

Os manifestantes levantam uma pergunta surpreendentemente difícil: a quem de fato pertencem os apartamentos de Berlim? Isso nos leva aos dados de como funciona o mercado imobiliário por lá. As grandes empresas imobiliárias, como a Vonovia e a Deutsche Wohnen, detêm 19% dos apartamentos. Os investidores privados formam 4%, enquanto as pessoas físicas são donas de 26%.

"Quase metade das casas em Berlim pertence a alguns bilionários e as suas empresas cotadas na bolsa. E isso é único em comparação com outros países, único também em comparação com outras cidades alemãs", explica Christoph Trautvetter, da Rede de Justiça Fiscal. Mas há uma pequena esperança nos dados que analisamos.

Recentemente, as empresas públicas de habitação começaram a comprar apartamentos de investidores – quase duplicando sua porcentagem desde 2011. E essas empresas públicas também são responsáveis pela maior parte das novas construções na cidade. Mas essas obras não estão ficando prontas rápido o suficiente.

Nos últimos anos, não foram construídas casas em número suficiente, em grande parte devido ao aumento dos custos de construção. Por outro lado, Berlim continuou a atrair pessoas e acolheu muitos refugiados ucranianos. Os manifestantes querem que esse problema de oferta e demanda de moradia não seja deixado para o mercado resolver sozinho. Eles exigem uma regulamentação rigorosa dos aluguéis em Berlim e em toda a Alemanha.

Em março, inclusive, teve fim uma batalha judicial de oito anos envolvendo aluguéis de temporada. Um tribunal de Berlim decidiu que milhares de apartamentos usados como Airbnbs deveriam voltar para o mercado imobiliário tradicional. Essa é uma tentativa de combater a falta de moradia na cidade e a alta no preço dos aluguéis — observada principalmente nos últimos dois anos.