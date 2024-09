A seca vai gerar uma crise hídrica e de energia no Brasil?

São Paulo

Incêndios florestais e o colapso da navegação em rios da região Norte, com interrupção do fluxo de pessoas e de mercadorias são algumas das consequências da seca que atinge o Brasil.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva admitiu recentemente que são necessários mais esforços do governo, e o presidente Lula reconheceu que o Brasil "não estava 100% preparado para cuidar dos eventos climáticos extremos". Foram anunciados R$ 514 milhões para combater os incêndios no país.

Para discutir os problemas localizados que podem surgir antes do final da estação seca em 2024, a apresentadora Fernanda Mena recebe o colunista Jerson Kelman no Como É que É? desta quinta-feira (19).

