Como cocô de porco pode virar energia limpa?

São Paulo

Se todas as granjas do país convertessem os dejetos dos porcos em biogás para energia elétrica seria possível abastecer quase 10% das residências rurais do país.

É o que estima a Eva Energia, empresa do grupo Urca e da GNPW, com sede no Rio, especializada na produção de energia elétrica por biogás.

A Folha visitou as instalações da Fazenda Mano Julio, em Mato Grosso. O local é o maior parque gerador brasileiro de energia elétrica a partir do dejetos de suínos, com investimento de R$ 25 milhões.

Para explicar como o xixi e o cocô dos porcos podem ser aproveitados para gerar energia limpa, Priscila Camazano recebe a repórter especial Alexa Salomão.

