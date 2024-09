Por que mulheres CEOs são alvo de misoginia?

São Paulo

Um assunto agitou o mundo corporativo na semana passada depois que um print do fundador da Easy Taxi e co-fundador do G4 Educação, Tallis Gomes, viralizou. Após receber a pergunta: se sua mulher fosse CEO de uma grande companhia, vocês estariam juntos? Ele respondeu: "Deus me livre CEO mulher."

Após a repercussão, ele renunciou aos cargos de CEO e presidente do conselho da empresa e foi substituído por Maria Isabel Antonini, sócia e então diretora financeira da G4. Gomes também foi expulso do conselho consultivo da empresa de lingerie Hope pela mesma fala.

Para comentar por que as mulheres CEOs ainda são alvo de misoginia, a repórter especial Fernanda Mena conversa com a colunista Ana Fontes no Como É que É? desta terça-feira (24). Ana é empreendedora social e fundadora da RME (Rede Mulher Empreendedora).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.