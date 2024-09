São Paulo

A cerimônia de repatriação do manto tupinambá foi marcada por debates entre lideranças indígenas e o presidente Lula na última quinta-feira (12), no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, onde a peça está exposta.

O presidente rebateu o manifesto assinado por aldeias da Bahia a respeito da insatisfação dos indígenas em relação à condução da pauta indigenista pelo governo federal.

O texto tem ainda críticas ao Congresso Nacional e ao Judiciário, pela aprovação da lei do marco temporal.

Para discutir o por que repatriação de manto indígena provocou conflito com Lula, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter Jorge Abreu, no Como É que É? desta quarta-feira (18).

