Qual é o efeito da cadeirada nas eleições de SP?

São Paulo

Após o episódio da cadeirada, ocorrida no debate da TV Cultura, no domingo (15), a rejeição ao candidato Pablo Marçal (PRTB) aumentou. É o que mostrou a mais recente pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (19).

Segundo o levantamento, o influenciador lidera a rejeição entre os candidatos a prefeito de São Paulo, com 47% que declaram que jamais votariam nele, segundo a pesquisa.

A rejeição do ex-coach oscilou para cima após a agressão que ele sofreu de José Luiz Datena (PSDB). Já o percentual de quem não votaria no tucano é de 35% —era de 32% na quinta-feira passada.

Desde o início de agosto, a rejeição de Marçal cresceu 17 pontos —ele pontuava 30%— e superou a marca de Guilherme Boulos (PSOL), que, até então, era o candidato mais rejeitado. Ricardo Nunes (MDB), apresentou 21% de rejeição.

Para debater esses números e os novos rumos da campanha a prefeito em São Paulo, a repórter especial Fernanda Mena recebe o editor do Painel, Fábio Zanini, no Como É que É? desta sexta-feira (20).

