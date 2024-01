Ana Hikari tem Instagram hackeado e conta posta 'golpe do Pix'

Campinas

A atriz Ana Hikari teve seu perfil no Instagram hackeado na noite desta quara-feira (3).

Publicações no perfil, que tem 1,2 milhão de seguidores, sugerem que a ex-malhação está fazendo propaganda para o "Robo do Pix", golpe aplicado na internet que promete retornos altos e instantâneos para investimentos via Pix.

Segundo o Gshow, a assessoria da artista afirmou que está tentando resolver a situação.

As primeiras publicações surgiram no começo da noite. O perfil de Hikari passou a publicar uma sequência de tabelas e informações sobre o suposto investimento, que promete lucro 100% garantido. A atriz nunca realizou publicações do tipo.

Prints das publicações feitas após Ana Hikari perder sua conta no Instagram - Instagram

Em um dos posts, uma foto dela está ao lado de uma tabela com os valores supostamente pagos aos que investem. Mas, na prática, após envio do valor, os golpistas embolsam o dinheiro e desaparecem.

No X – antigo Twitter -, usuários que seguem Hikari no Instagram passaram a alertar os demais seguidores sobre o golpe. A própria atriz, no entanto, ainda não comentou sobre o assunto.

"Pessoal, a @_anahikari continua sem acesso ao Instagram, não mandem mensagens ou cliquem em links! Não denunciem para que ela não perca a conta", publicou um usuário.

A atriz ainda não se manifestou sobre a perda da conta.

Após o questionamento de alguns dos seguidores, o perfil fez o que seria uma publicação oficial da própria artista confirmando que a conta não havia sido hackeado, mas que a própria Hikari estaria recomendando o investimento "por ser seguro e lucrativo".

No último dia 31, situação similar foi vivida pela ex-BBB Rafa kalliman.

A global perdeu sua conta no Instagram e teve todas as publicações apagadas.

O controle do perfil, que 21,7 milhões de seguidores, foi retomado pela equipe da influenciadora horas depois da invasão.