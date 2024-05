Jojo Ramen celebra oito anos com receitas especiais cocriadas com chefs convidados

Uma das casas de lámens pioneiras em São Paulo, o Jojo Ramen está completando oito anos. Para celebrar a data, a chef Janaína Suárez convidou chef renomados da cidade para criar receitas de ramen especialmente para a ocasião.

Shoyu Niigata (R$ 38), ramen com caldo de shoyu mais encorpado com duas fatias de porco e alga nori - um dos pratos do novo Jojo Lab. - Rubens Kato/Divulgação

Nos dias 14 e 21 de maio, respectivamente, as chefs Tássia Magalhães, do Nelita —eleito o melhor restaurante de São Paulo—, e Mara Salles, do Tordesilhas, criarão, junto com Suárez, um prato exclusivo com a sua identidade, incorporando sabores da gastronomia japonesa.

As comemorações começaram na última terça (7), quando a chef Telma Shiraishi, do Aziomê, esteve na unidade do Jojo na Vila Mariana, onde ela serviou o Kamo Nanban Ramen, uma clássica combinação japonesa de peito de pato grelhado e neganegi (cebolinha japonesa). Os pratos ficam disponíveis nas unidades em que cada chef participa durante toda a semana semana.

No dia 14 de maio, será a vez de Tássia assumir a cozinha da unidade Paraíso. Especializada em cozinha brasileira, Salles encerrará as comemorações na noite do dia 21, na unidade da Santa Cecília.

Além das criações gastronômicas dos chefs, a somelier de saquê Yasmin Yonashiro e o bartender Rodolfo Bob também criarão drinques especiais para harmonizar com cada uma das receitas.

JoJo Ramen

Paraíso - R. Rafael de Barros, 262, Paraíso, região sul, tel. (11) 5083-9837; Vila Mariana - r. Gandavo, 193, Vila Clementino, região sul, tel. (11) 50839837; Santa Cecília - r. Jesuíno Pascoal, 24, Consolação, região central, tel. (11) 32621654. Mais informações em @jojo_rame