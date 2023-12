El Fluminense intenta mantener su estilo y confianza contra el 'mejor del mundo'

São Paulo

Es con respeto e incluso reverencia que los jugadores del Fluminense están tratando al Manchester City, su adversario en la final del Mundial de Clubes.

El jugador Marcelo del Fluminense (Photo by Giuseppe CACACE / AFP) - AFP

Pero no pretenden colocarse en posición de inferioridad en el campo durante el partido decisivo del viernes (22) en el King Abdullah Sports City, en Jidá, Arabia Saudita. Aunque los jugadores y el técnico Fernando Diniz se refieren constantemente al oponente como el "mejor equipo del mundo", la idea no es repetir la estrategia habitual de los equipos que enfrentan al representante europeo en la final del torneo. Después de todo, no fue con métodos defensivos que el club tricolor llegó al juego. "Vamos a hacer lo que hacemos mejor. No vamos a alejarnos de nuestras características. Nos hemos preparado mucho. Vamos a intentar hacer nuestro mejor esfuerzo con humildad, inteligencia y valentía para hacer lo que normalmente hacemos. Nuestro estilo de juego se mantendrá", afirmó Diniz.

Este estilo se basa en la posesión del balón, con la constante aproximación de los jugadores. En la victoria por 2-0 sobre el egipcio Al Ahly en las semifinales, el Fluminense tuvo un 55% de posesión, frente al 33% del adversario; el balón estuvo en disputa el resto del enfrentamiento, con oportunidades para ambos lados.

