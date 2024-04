Influencer brasileño Saci Trilheiro conquista senderos con una pierna, dos muletas y una bolsa de urostomía

Nacido en el área rural de Ponta Grossa (PR), Angelo Santos, hoy con 48 años, trabajó en el campo de su familia y en el de algunos vecinos durante toda su infancia y adolescencia. A los 17 años, comenzó a sentir un dolor molesto en la pierna.

En un hospital de Curitiba, la cirugía reveló que no solo había un tumor allí, sino que era de la forma más agresiva. El médico quería amputar la pierna de inmediato, pero su madre no lo autorizó. Después de meses de dolor y tratamientos agresivos, el dilema: solo la amputación resolvería. Teóricamente, según el médico de entonces, todo estaría resuelto. Pero no fue así.

Angelo Santos, el influencer Saci Trilheiro - Arquivo pessoal

En 1997, comenzó a sentir hinchazón en la pierna derecha. El tumor había regresado. Los médicos no le daban muchas esperanzas, hablaban de aliviar los síntomas. Con las sesiones de radioterapia, comenzó a tener dificultades para defecar. Por lo tanto, recibió una bolsa de colostomía, adherida al abdomen, que acabó con la posibilidad de usar una prótesis ajustada a la cintura. Poco después, dejó de orinar y se colocó otra bolsa de nefrostomía, la que queda colgando al lado de la pierna del usuario. Con ropa holgada que ocultaba las bolsas, se enfrentó al examen de acceso a la universidad y estudió geografía.

Para ayudarlo un poco, el médico cambió la bolsa de orina por otro procedimiento, la urostomía, donde la bolsa también se fija al abdomen del paciente. Todavía habría dos bolsas, pero como estaban pegadas al cuerpo, podían ocultarse con ropa holgada. Al terminar la facultad en 2003, insistió con el médico para que intentara quitar al menos una de las bolsas, lo que logró con otra cirugía importante.

En 2006, una amiga le dijo que el Departamento Nacional de Producción Mineral, en Brasilia, había abierto un concurso con vacantes para personas con discapacidad. Hizo el examen, aprobó y viajó 1.300 kilómetros a Brasilia en su Ford Ka adaptado. Sigue allí, incluso después de que el DNPM se convirtiera en la Agencia Nacional de Minería.

En la capital federal, conoció a Isabel, una compañera de trabajo con la que se casaría y que lo convenció de asistir al Clube Naval, donde comenzó a practicar remo. "Pasé cuatro años en el remo, competí dos veces en el Campeonato Brasileño, pero forzaba demasiado la rodilla y lo dejé", recuerda. Como siempre le había gustado caminar, comenzó a hacer recorridos cada vez más largos por los paseos de Brasilia, en Pirenópolis (GO) y en la Chapada dos Veadeiros.

"El objetivo aún no era hacer senderismo, sino llegar a las cascadas, bañarse en las cascadas, cosas más fáciles", agrega. Pero los recorridos se volvieron cada vez más largos y, al darse cuenta de que los niños lo señalaban en la calle llamándolo Saci, y asumiendo su proceso de autoaceptación en las redes sociales, decidió adoptar el apodo "Saci Trilheiro", por el cual es conocido en Instagram, donde tiene más de 24 mil seguidores. "La aceptación de este apodo y de mi realidad fue tanta que me convencí de que podía hacer más senderos de los que hasta entonces pensaba que no podría hacer", recuerda.

