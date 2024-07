"Con cada logro, siento que confío aún más en mí", afirma Rebeca Andrade

Rio de Janeiro

Rebeca Andrade llegó a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 como la gimnasta que intentaba confirmar su potencial tras superar tres graves lesiones en la rodilla derecha. No tenía medallas en grandes competiciones, pero regresó de Japón con dos: oro en salto y plata en el concurso completo.

(Archivo) Rebeca Andrade celebra victoria en el Mundial de Gimnasia, en 2023. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) - LIONEL BONAVENTURE/AFP

Llegará a los Juegos de París consolidada como una de las grandes gimnastas del planeta. En los tres Mundiales realizados desde Tokio, ha ganado nueve medallas, incluyendo un oro en el concurso completo en 2022 y otro en salto, destronando a la aclamada Simone Biles (EE UU) en 2023.

En Francia, podría competir por hasta seis medallas, lo que la convierte en el nombre con mayor potencial de éxitos de la delegación brasileña.

"Cada año, con cada logro, me he colocado en otro nivel", afirma Rebeca. "Estoy más madura. No puedo decir que voy a acertar en todo, pero siento que confío aún más en mí."

Además de rivalizar con Biles en salto, está entre las favoritas en el concurso completo y en suelo. También tiene posibilidades en barras asimétricas, en la viga de equilibrio y en la competencia por equipos.