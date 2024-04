Los precandidatos en Brasil suben videos sketch a redes y convierten la campaña en espectáculo

São Paulo

Un hombre musculoso caminando por la calle escucha una provocación: "¿Vas a ponerte la inyección, perra?". Colérico, se enfrenta al autor de la ofensa, quien se apresura a aclarar el malentendido. Se refería a un animal que estaba allí al lado, que ahora puede vacunarse en una clínica veterinaria recién inaugurada.

El corto video tiene como protagonista al alcalde de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), candidato a la reelección en octubre. Como él, varios gestores y candidatos están invirtiendo en una comunicación en forma de sketches exagerados publicados en redes como TikTok e Instagram, en tono de comedia.

Video publicado en el perfil de Rodrigo Manga (de camisa clara) en Tiktok - Reprodução

Hacer el ridículo, asumir el papel de idiota y entrar en el modo "sin superego" forman parte del guion. El objetivo es captar la atención del usuario en pocos segundos, antes de que pase el dedo por la pantalla del celular y salte a otro video. Superada esta etapa, el político vende su producto sobre temas administrativos de la ciudad.

En Florianópolis (SC), el alcalde Topázio Neto (PSD), de 62 años, otro que buscará un nuevo mandato en octubre, apareció recientemente con su imagen multiplicada en varios "clones" en la playa de Jurerê, para mostrar que la obra de ampliación de la franja de arena, criticada por ambientalistas, permitirá que el lugar acoja a más personas.

Los concejales de la oposición lo acusan de ser un "alcalde tiktoker", un término que él no rechaza. "El tiktoker de éxito es el que tiene contenido. No me verán haciendo bailecitos, cocinando", dice. "Cuando me comunico, mi tía Marlene, de 85 años, tiene que entender y saber de qué estoy hablando".

Lea el artículo original