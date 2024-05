Capelos para cabellos afro hacen que la graduación en Brasil sea más inclusiva para la población negra

La graduación puede ser un momento destacado en la vida de una persona, pero también puede resultar embarazoso e incómodo para las personas negras con cabello rizado, con rizos o trenzado al usar el capelo. El sombrero negro, tradicional en los atuendos de la ceremonia, no se adapta a varios tipos de cabello.

Ana Caroline dos Santos, 30, en la campaña #RespeitaMeuCapello - Divulgação

Ana Carolina dos Santos, de 30 años, no pudo usarlo el día de su graduación en bioquímica en 2015. "Fue un día muy feliz para mí, pero no me sentí completa", recuerda.

Casi diez años después, superada la frustración, Santos revivió ese momento, pero esta vez el capelo se ajustó perfectamente a su cabello voluminoso y sin trenzas. Ella formó parte de la campaña #RespeitaMeuCapelo, de Vult con la marca Dendezeiro. Se diseñaron cuatro modelos del artículo para diferentes tipos de cabello.

"Cuando entendemos el peso representativo del capelo, que eso no funciona para nosotros, dice que no pertenecemos a ese lugar", afirma Igor Hermes, director de arte de GUT, la agencia que desarrolló el proyecto.

Lea el artículo original