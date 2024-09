La ministra Anielle Franco informó a miembros del gobierno Lula sobre un presunto acoso por parte del ministro Silvio Almeida

São Paulo

La ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, relató a miembros del Gobierno que había sido acosada sexualmente por el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida. Consultada por la columna en junio, Anielle no confirmó ni negó el episodio, impidiendo que el caso saliera a la luz en esa época.

Según sus portavoces, la ministra no quería convertir el caso en un escándalo público para no perjudicar al gobierno de Lula. Fue contactada por más de un periodista en aquel momento, pero prefirió guardar silencio y no formalizó la denuncia.

El ministro niega "con absoluta vehemencia" las acusaciones. "Repudio tales acusaciones con la fuerza del amor y el respeto que tengo por mi esposa y mi amada hija de un año de edad, en medio de la lucha que enfrento, diariamente, a favor de los derechos humanos y la ciudadanía en este país", afirmó Silvio Almeida en un comunicado.

El jefe del Ministerio dice que solicitará a la Contraloría General de la Unión, al Ministerio de Justicia y a la Procuraduría General de la República "para que hagan una investigación cuidadosa del caso". "Toda y cualquier denuncia debe ser investigada con todo el rigor de la ley, pero para ello es necesario que los hechos sean expuestos para ser apurados y procesados. Y no solo basados en mentiras, sin pruebas", continuó.

"Confieso que es muy triste vivir todo esto, duele en el alma. Una vez más, hay un grupo que quiere apagar y disminuir nuestras existencias, imputándome conductas que ellos practican. Con esto, pierde Brasil, pierde la agenda de derechos humanos, pierde la igualdad racial y pierde el pueblo brasileño." Este jueves (5), el medio digital Metrópoles relató el caso, afirmando haber hablado con 14 personas, entre ministros, asesores del Gobierno y amigos de Anielle Franco. Anielle es hermana de Marielle Franco, concejala asesinada en Río de Janeiro en 2018.