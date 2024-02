ONG informa al Ibama de posible derrame de petróleo a 438 km de la costa brasileña

Manaus

El Instituto Arayara, una ONG que lucha contra los combustibles fósiles, notificó al Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) sobre un "posible" derrame de petróleo a 438 km de la costa de Amapá. Según la ONG, es posible que el derrame tenga como origen una embarcación. El oficio fue enviado al Ibama el pasado martes (30). También se informó al ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad) y al Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático. No hay confirmación sobre la existencia o no de un derrame de petróleo, lo cual solo sería posible mediante una verificación in situ, según el instituto. Esta verificación también encontraría dificultades, ya que la imagen satelital utilizada para la sospecha de derrame es de septiembre de 2023.

Además, según Arayara, el punto del supuesto derrame está fuera de la ZEE (zona económica exclusiva), la franja que se extiende más allá del mar territorial y sobre la cual Brasil ejerce soberanía. Hay dudas sobre quién debería actuar en caso de un derrame de petróleo en este punto, que es reclamado por el país para la extensión de la ZEE, según la ONG. El jueves (1º) por la tarde, el secretario ejecutivo del Ministerio del Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, dijo a la agencia Reuters que el gobierno busca información sobre el supuesto derrame en aguas internacionales. El Ibama verifica datos satelitales e información con la Marina para tratar de identificar los barcos que pasaron por la zona.

Folha cuestionó al Ibama sobre la posibilidad de un derrame de petróleo, pero no recibió respuesta hasta la publicación del artículo. La mancha detectada tendría 170 km2, según lo indicado en la comunicación del Arayara. "Por lo tanto, es un incidente relevante", afirmó.

Lea el artículo original