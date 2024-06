2 de cada 3 brasileños están en contra del Proyecto de Ley Antiaborto por Violación, según Datafolha

São Paulo

Una nueva encuesta de Datafolha revela que el 66% de los brasileños están en contra del Proyecto de Ley 1904/2024.

De autoría del diputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), la propuesta prevé una alteración en el Código Penal de 1940. Si se aprueba, hará que las mujeres víctimas de violación que realicen el aborto después de la semana 22 de gestación, cuando se presume la viabilidad fetal, tengan una pena equiparada a la reclusión prevista en caso de homicidio simple, que puede llegar a 20 años.

Ante el 66% que se posicionan en contra de la propuesta, el 29% son favorables, para el 2% es indiferente y el 4% no sabe, no contesta. Según Datafolha, el 57% de los evangélicos están en contra de la propuesta, mientras que los que se posicionan a favor son el 37%. Los indiferentes representan el 2% y el 5% afirman no saber cómo posicionarse.

En Brasil, el aborto solo está permitido en caso de gestación derivada de violación, riesgo para la vida de la mujer y anencefalia fetal. Los dos primeros están previstos en el Código Penal y el último fue permitido mediante una decisión del STF (Supremo Tribunal Federal) en 2012. Para todos estos escenarios, no hay límite de la edad gestacional para la realización del procedimiento.

