Lula contradijo documentos del Gobierno en cuanto a la demarcación de tierras indígenas

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contradijo la interpretación de su propio gobierno al retroceder en cuanto a la demarcación de cuatro Tierras Indígenas en abril de 2024. Documentos obtenidos por Folha muestran que, según análisis jurídico, no había impedimento para la homologación de los territorios, contrario a lo que afirman el petista y sus ministros. La ley del marco temporal tampoco sería obstáculo para las demarcaciones, de acuerdo con un entendimiento conjunto de la Casa Civil, de la Abogacía General de la Unión, de la Fiscalía General de la Unión y de los ministerios de Justicia y de los Pueblos Indígenas.

BRASILIA, DF, El presidente de la República Luiz Inacio Lula da Silva (FOTO Gabriela Biló /Folhapress) - Folhapress

En abril, en la semana previa al ATL (Acampamento Terra Livre, principal acto anual del movimiento indígena), el Gobierno anunció dos nuevas demarcaciones. El evento, sin embargo, había sido preparado para que fueran seis —de última hora, Planalto retrocedió en cuatro de ellas. Consultada por Folha, la Casa Civil afirmó que, "por cautela", optó por "actuar con mayor seguridad social y jurídica". El periódico cuestionó cuáles serían los procesos que impidieron las demarcaciones en ese evento. El Ministerio citó, específicamente, la decisión del ministro Gilmar Mendes, del STF (Supremo Tribunal Federal), que suspendió todos los procesos sobre la constitucionalidad de la ley que estableció el marco temporal —tesis según la cual las demarcaciones deben respetar los territorios ocupados en 1988, fecha de la Constitución.

La determinación del ministro tuvo lugar el 22 de abril. El retroceso de Lula, no obstante, fue la semana anterior, el día 18. Y al menos desde marzo ya se entendía que el marco temporal no tendría impacto sobre esos seis territorios. Esa posición, de hecho, consta en pareceres dentro de los procesos de demarcación, a los cuales Folha tuvo acceso. Los documentos muestran que, tras la sanción de la ley del marco temporal, a finales de 2023, se realizó una nueva evaluación de las homologaciones, para verificar los posibles impactos de esta legislación en esas tierras. Todos los pareceres concluyen que el marco no afecta tales demarcaciones.

Líderes indígenas consideran que, en realidad, el Gobierno no quiere enfrentarse con el Supremo y con la bancada agroindustrial en el Congreso, que lleva derrotando al Ejecutivo en las principales disputas desde 2023.

