La justicia brasileña acepta el pedido del padre de una adolescente abusada y le niega aborto

Una adolescente de 13 años que vive en Goiás tuvo el aborto legal negado por el Tribunal de Justicia de Goiás, después de que su padre acudiera a la justicia y pidiera la prohibición de la interrupción.

La joven ya ha completado 28 semanas de embarazo, lo que hace el procedimiento más difícil. En declaración al Consejo Tutelar de su región, afirmó que quería interrumpir la gestación cuando estaba en la semana 18.

Manifestación contra la limitación del aborto legal. - Marcelo Oliveira/Onzex Press e Imagens

En mensajes enviados al órgano, afirmó que, si no tenía acceso al procedimiento, buscaría una forma de realizarlo por su cuenta. En declaraciones al Consejo, el sospechoso del abuso, de 24 años, habría afirmado que no sabía la edad de la adolescente y que, si lo hubiera sabido, no habría mantenido relaciones con ella.

Por su parte, el padre de la niña, también según el órgano, habría pedido hablar con el sospechoso para que asumiera la paternidad del bebé.

La redacción entrevistó a especialistas en derecho, quienes afirman que el deseo de la víctima, cuando es menor de 18 años, no es suficiente para someterse al procedimiento y que se requiere la autorización de los responsables.