La familia de la fan fallecida en el concierto de Taylor Swift desmiente que el equipo de la cantante brindara ayuda

La familia de la estudiante Ana Clara Benevides, que falleció el pasado viernes (17) en el primer concierto de Taylor Swift en Brasil, negó la información proporcionada por la prensa estadounidense de que el equipo de la intérprete, bajo su comando, había contactado a la familia.

"Hasta donde sé, no. Eso es falso", dijo Gabriela Benevides en una conversación con Folha. Gabriela es prima de la estudiante universitaria y estuvo en Río de Janeiro durante el fin de semana para ayudar al padre de Ana Clara con la entrega del cuerpo.

Según información de medios estadounidenses como Us Weekly y Page Six, Taylor habría pedido a su equipo ponerse en contacto con la familia de Ana Benevides, lo que supuestamente ocurrió el martes, según los informes. Swift estaría "profundamente devastada" desde la pérdida de Ana y estaría teniendo dificultades para abordar el asunto. Su actual novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, la estaría apoyando.

Ana Benevides fue enterrada el martes (21) en el Cementerio Municipal Parques dos Ipês, en Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul. La ceremonia comenzó a las 9h y estuvo restringida solo a familiares y amigos.

Ante la falta de apoyo del equipo de la cantante y de T4F, la productora de los conciertos de Taylor Swift en Brasil, los grupos de fans de Taylor Swift recaudaron dinero para transportar el cuerpo de Ana Clara de Río de Janeiro a Mato Grosso do Sul. La familia había mencionado dificultades financieras para llevarse el cuerpo.

Ana Clara Benevides Machado - Reprodução/Instagram

Padres devastados por la muerte



Ana Clara Benevides, de 23 años, era hija única y recibió la entrada para el show de la cantante estadounidense Taylor Swift de su padre, Weiny Machado, de 53 años, quien habló con Folha por teléfono en las primeras horas del sábado (18). Fue el primer viaje en avión de su hija y también la primera vez en la capital de Río de Janeiro.

"Perdí a mi única hija, una chica feliz e inteligente. Estaba a punto de graduarse en psicología el próximo abril, ahorrando dinero. No tengo palabras para expresar mi dolor. Se fue de casa para cumplir un sueño y regresó muerta", dijo el padre entre lágrimas.

"Cuando intentaba comprar la entrada y no podía, le dije: 'Hija mía, déjalo en manos de Dios y pídele. Si es para tu bien, Él lo concederá'. Eso es lo que hizo, le pidió a Dios y funcionó", dijo Adriana Benevides, la madre de la joven. "Dios se la llevó, pero en el momento más feliz de su vida."

Taylor Swift durante su presentación en Rio. - @lipeconrado no Instagram

Disgusto de los fans brasileños contra el silencio de la cantante fuera de las redes sociales

"Actuación emocional", "conteniendo las lágrimas" y otras exageraciones han sido utilizadas por medios internacionales para hablar sobre la actuación de la cantante Taylor Swift de "Bigger Than the Whole Sky" en el show del domingo (19). Sin embargo, los fans brasileños no están de acuerdo.

Según los periódicos, la interpretación de la canción habría sido un homenaje a la joven Ana Clara Benevides, quien falleció durante el viernes (17) después de sentirse mal debido al calor en el Engenhão, en Río de Janeiro, mientras la cantante interpretaba "Cruel Summer" en el escenario.

En publicaciones en X, anteriormente conocido como Twitter, los fans argumentan que no hay confirmación de que la canción fuera un homenaje a Ana Clara, ya que no hubo mención de su nombre ni por parte de la cantante ni en la pantalla del evento.

"No se mostraron fotos de la fallecida. Un homenaje que no es explícito no significa absolutamente nada", escribió una fan en su perfil. "No era obligación de Taylor, eso es cierto. Pero sería una señal de humanidad, de hecho, resaltaría que Taylor está del lado correcto de las cosas." Anteriormente llena de jóvenes emocionados por ver a Taylor Swift de cerca, la entrada al Hotel Fasano en Ipanema estaba desierto el lunes por la tarde (20), en Río.

Si el día que llegó a la ciudad, el pasado jueves (17), los swifties cantaban sus canciones y confraternizaban en un ambiente casi histérico mientras esperaban ver a la diva en la ventana o algún tipo de interacción, por pequeña que fuera, como ¿un pequeño saludo desde el auto? el lunes (20), la escena fue muy diferente. No había ni una sola persona esperándola frente al hotel.

Las acciones de Time For Fun (T4F), el organizador del evento responsable del espectáculo de Taylor Swift en Brasil, también terminaron las negociaciones del lunes con una caída del 9,6%, a R$ 2,06.

Debido a una estructura metálica colocada en el suelo del estadio Nilton Santos, sede de los shows, y al intenso calor de casi 40 grados en Río de Janeiro, varias personas también informan haber sufrido quemaduras de segundo grado en la piel y afirman que demandarán a T4F.

Taylor Swift ya está en São Paulo. Después de una serie de espectáculos en Río de Janeiro que resultaron en dos muertes y un aplazamiento, la cantante llegó a la ciudad para tres presentaciones en el estadio Allianz Parque el 24, 25 y 26 de noviembre.

Folha se puso en contacto con el equipo de la cantante, pero no recibió respuesta.