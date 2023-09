Las propuestas de Lula para gravar más a los ricos benefician al país, según el Nobel Joseph Stiglitz

São Paulo

Las propuestas del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para eliminar las ventajas fiscales que permiten a las personas más ricas pagar menos impuestos tendrán un efecto positivo en la economía brasileña, según afirma Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel en 2001.

"No es sorprendente que los ricos digan: no nos graven más porque será malo para la economía. Me sorprendería si no lo dijeran. Es un argumento egoísta. Pero no tiene base económica", afirma el economista en una entrevista concedida a Folha.

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz tras el encuentro con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Divulgação/Presidência

El ganador del Nobel estuvo en Brasil esta semana para una serie de eventos y reuniones, incluyendo un encuentro con Lula.

Stiglitz sostiene que la desaceleración de la economía global hace urgente que Brasil aumente la recaudación, estimule el crecimiento y reduzca las tasas de interés.

Es optimista en cuanto a Estados Unidos, pero destaca problemas en las economías europea y china. "No está claro si el presidente Xi [Jinping] está preparado para gestionarlos".

También señala que la inflación ha disminuido en Estados Unidos y en Brasil debido a la normalización de la oferta y la demanda después de la pandemia, no debido al aumento de los tipos de interés. "Lo sorprendente en el caso de Brasil es cómo le fue tan bien, dadas las malas políticas del Banco Central", afirma.

