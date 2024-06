Diputados brasileños aprueban tasas para compras de hasta US$ 50 en webs extranjeras

Brasília

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó, este martes (11), el impuesto a compras internacionales de hasta US$ 50, dentro del texto base del proyecto de ley del Mover, que crea un programa para incentivar la descarbonización de automóviles. La propuesta, llamada por críticos de "jabutí" —cuando algo es introducido en un proyecto que no tiene nada que ver con su temática original—, pone fin a la exención de impuestos para tales importaciones.

La exención de impuestos de importación beneficia a e-commerce conocidos, como Shopee y Shein. Actualmente, los productos de hasta US$ 50 vendidos en estas webs ya están gravados por el ICMS, que es estatal y tiene tasas que varían entre el 17% y el 19%. Para los productos más baratos, la tasa de importación será del 20% sobre el valor, según el proyecto aprobado este martes. Para artículos encima de US$ 50, el impuesto previsto es del 60%, no obstante, también se ha creado una franja intermedia, entre US$ 50 y US$ 3.000, que tendrá un descuento de US$ 20 en la tasación. Para convertirse en ley, el proyecto aún tiene que ser sancionado por el presidente Lula (PT), y hay acuerdo para que eso suceda, según diputados de la base gubernamental.

Poner fin a la exención es una medida vista por muchos como impopular, ya que afecta las compras realizadas por miles de personas, lo que podría traer un perjuicio político en año de elecciones.

