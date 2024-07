Diputados brasileños aprueban proyecto de hidrógeno verde con US$ 3 mil millones en incentivos

Brasíila

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este jueves (11) el proyecto de ley del hidrógeno de baja emisión de carbono, conocido como hidrógeno verde, y mantuvo las modificaciones hechas por el Senado.

El texto aprobado prevé hasta R$ 18 mil millones (US$ 3 mil millones) en incentivos fiscales, aumenta el potencial contaminante del combustible y contempla a las hidroeléctricas y el agronegocio. Ahora la propuesta, cuya relatoría está a cargo del diputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), pasa a la sanción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

En la primera aprobación del proyecto en la Cámara, el texto fue aprobado a finales de 2023, pero sin la previsión de incentivos. Se acordó que este tema sería tratado en el Senado. Los senadores, entonces, añadieron dentro de la creación del Rehidro (Régimen Especial de Incentivos para la Producción de Hidrógeno de Baja Emisión de Carbono) una previsión de hasta R$ 18 mil millones en beneficios, lo cual fue mantenido en esta segunda votación por los diputados.

El Rehidro concede crédito fiscal dentro de la Contribución Social sobre el Lucro Líquido (CSLL). El crédito puede convertirse en reembolso financiero en caso de no haber suficientes deudas en impuestos para compensar la cantidad.

El límite establecido es de R$ 1,7 mil millones (US$ 311 millones) en 2028, R$ 2,9 mil millones (US$ 531 millones) en 2029, R$ 4,2 mil millones en 2030, R$ 4,5 mil millones en 2031 y R$ 5 mil millones (US$ 915 millones) en 2032. Como mostró Folha, el Senado casi duplicó el potencial contaminante del combustible en una modificación al texto hecha en los últimos instantes de la deliberación, en solo dos minutos y sin discusión.

Los defensores del cambio dicen que busca viabilizar la producción de hidrógeno mediante biocombustibles, lo cual también solo fue posible tras una modificación hecha por los senadores, que incluyó el etanol y las hidroeléctricas.

Lea el artículo original