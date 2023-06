El concepto de democracia es relativo, dice Lula sobre la dictadura en Venezuela

Brasília

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva relativizó una vez más las críticas al régimen dictatorial encabezado por Nicolás Maduro, cuando dijo este jueves que hay diferentes puntos de vista sobre lo que es la democracia.

"El concepto de democracia es relativo para ti y para mí. Me gusta la democracia porque la democracia me hizo llegar por tercera vez a la Presidencia. Por eso me gusta la democracia y la ejerzo al máximo. Todo el mundo sabe que la gobernanza del Partido de los Trabajadores aquí es un ejemplo de ejercicio de la democracia", dijo.

Lula durante evento del Plan Safra en el Planalto, en Brasilia - Xinhua/Lucio Tavora

Lula había sido cuestionado sobre las razones por las que él y su gobierno dudan en afirmar que el régimen de Maduro no es una democracia.

Para reforzar su argumento, Lula señaló que Venezuela ha tenido más elecciones que Brasil en los últimos años; sin embargo, no mencionó que la elección que reeligió a Maduro en 2018 es ampliamente cuestionada y no contó con la presencia de observadores internacionales, como es habitual en elecciones libres y democráticas.

Acto seguido, el mandatario brasileño desvió el foco y continuó hablando de política interna y de los atentados golpistas del 8 de enero, lanzando críticas a Jair Bolsonaro, pero sin mencionarlo por su nombre.

Traducido por José Alberto Gutiérrez

Lea el artículo original