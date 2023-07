Países no hacen transferencias pese a la promesa de US$ 655 millones al Fondo Amazonia

São Paulo

Incluso con varios anuncios de donaciones al Fondo Amazonía desde la victoria de Lula (PT) en las elecciones presidenciales del año pasado, el dinero aún no ha llegado. Juntos, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, la UE (Unión Europea) y Suiza anunciaron que traspasarán R$ 3,2 mil millones (US$ 655 millones), pero hasta ahora no han entregado ninguna cuota al fondo destinado a la conservación forestal.

El compromiso más antiguo es el de los alemanes, que anunciaron en noviembre de 2022, poco después de las elecciones, la donación de 35 millones de euros al fondo. El país es donante desde 2010. La nueva transferencia, sin embargo, aún no ha llegado.

A fines de abril de este año, le tocó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciar que el país pretende inyectar US$ 500 millones en el Fondo Amazonia en los próximos cinco años. La liberación de partidas, no obstante, depende del Parlamento de EE. UU., a donde aún no se ha remitido la propuesta.

En mayo, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, prometió 80 millones de libras durante tres años. Y, el pasado 7 de julio, Suiza anunció que donaría 5 millones de francos suizos. El asesor federal de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, asegura que el dinero se entregará "en las próximas semanas".

