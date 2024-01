Vale, BHP y Samarco son condenadas a pagar US$ 9,6 mil millones por la tragedia en Mariana

La Justicia Federal de Minas Gerais condenó este jueves (25) a las empresas mineras Vale, BHP y Samarco a pagar R$ 47,6 mil millones (US$ 9,6 mil millones) como indemnización por los daños morales colectivos causados a la población por el colapso de la represa de Fundão, en el municipio de Mariana, en 2015. La decisión puede ser apelada.

Cruces con los nombres de las víctimas durante la conmemoración del quinto aniversario del colapso de la represa de Brumadinho el 25 de enero de 2024, en Brumadinho, estado de Minas Gerais. El 25 de enero marca cinco años del colapso de la presa B1 en la Mina Corrego do Feijao, propiedad de la empresa minera Vale. Casi el 75% de los 9.7 millones de metros cúbicos de desechos de mineral ya han sido inspeccionados por los Bomberos Militares de Minas Gerais en busca de cuerpos, segmentos corporales u objetos que puedan ayudar a localizar e identificar a las últimas 3 víctimas desaparecidas, de un total de 270. (Photo by DOUGLAS MAGNO / AFP) - AFP

La presa pertenecía a Samarco, una empresa conjunta formada por Vale y la empresa australiana BHP. Este jueves se cumplen cinco años de otro colapso de una presa, también de Vale, en Brumadinho.

BHP afirmó que no fue notificada de la decisión. Vale también declaró que no fue notificada y que se pronunciará "oportunamente en el proceso sobre la decisión, que puede ser apelada". Asimismo, aseguró que tiene el compromiso de reparar integralmente los daños. Por su parte, Samarco informó que no comentará la decisión.

Los desechos de la presa mataron a 19 personas, destruyeron el distrito de Bento Rodrigues y contaminaron el río Doce hasta su desembocadura en Espírito Santo. Se estima que al menos dos millones de personas fueron afectadas.

