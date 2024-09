Lula destituye al ministro Silvio Almeida tras acusaciones de acoso sexual

El presidente Lula destituyó el viernes (6) al ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, tras acusaciones de acoso sexual que fueron remitidas a la organización Me Too Brasil.

La salida de Almeida del Gobierno fue confirmada mediante una nota de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. El texto afirma que las denuncias eran "graves" y que Lula consideró "insostenible" la permanencia del líder de la cartera.

(Archivo) El presidente Luiz Inacio Lula da Silva y el exministro de Derechos Humanos Silvio Almeida (Photo by EVARISTO SA / AFP) - EVARISTO SA/AFP

Una de las supuestas víctimas de acoso sexual sería la titular del Ministerio de Igualdad Racial, Anielle Franco. La ministra publicó una nota en la que afirma que no es aceptable relativizar o minimizar episodios de violencia.

Silvio Almeida, quien dijo repudiar las acusaciones después de que el caso se hiciera público, fue llamado por Lula al Palacio del Planalto. Llegó poco después de las 18 horas. La nota informando la destitución fue publicada menos de una hora después, y su exoneración fue publicada en una edición extra del Diario Oficial de la Unión.

La organización Me Too Brasil confirmó en una nota el jueves (5) la denuncia recibida contra el ministro, pero no indicó los nombres de las denunciantes.