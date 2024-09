Lula y liderazgo indígena intercambian críticas en la repatriación del manto tupinambá

Rio de Janeiro

La ceremonia de repatriación del manto tupinambá estuvo marcada por debates entre líderes indígenas y el presidente Lula este jueves (12), en el Museo Nacional, en Río, donde la pieza será expuesta.

RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL, 12-09-2024: El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la ceremonia de celebración de la vuelta del Manto Sagrado Tupinambá. (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress, POLÍTICA)

El presidente respondió al manifiesto firmado por 23 aldeas de Bahía respecto a la insatisfacción de los indígenas con la gestión de la agenda indígena por parte del Gobierno Federal. El texto también contiene críticas al Parlamento Nacional y al Poder Judicial, por la aprobación de la ley del marco temporal.

"Hoy tenemos el peor Parlamento de la historia, un Poder Judicial egocéntrico y parcial, y un gobierno debilitado, encadenado a alianzas y acuerdos para mantenerse en el poder. No respetan las leyes ni los tratados y convenciones internacionales. Vivimos una democracia distorsionada", declaró Yakuy Tupinambá, anciana y líder indígena.

"Si tuviera el poder que ella [Yakuy] cree que tengo, no estaría aquí celebrando un manto. Estaría celebrando la vida de millones de indígenas que murieron en este país, esclavizados por el colonizador europeo", respondió Lula. "Aquí no hay servilismo para mantenerse en el poder. No necesito eso".