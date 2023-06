La policía retira a revendedores de la cola para el concierto de Taylor Swift en São Paulo

La taquilla del estadio donde ocurrirán los conciertos de Taylor Swift en São Paulo amaneció este lunes con un operativo de la Policía Civil contra los revendedores. El diputado federal Celso Russomanno, del partido Republicanos, también se personó en el local, donde alrededor de 30 sospechosos fueron detenidos por las autoridades y trasladados a una comisaría de defensa del consumidor para dar declaración, bajo aplausos de los fanáticos que hacían fila.

Los sospechosos de reventa son revisados frente al Allianz Parque durante la venta de entradas para los conciertos de Taylor Swift - Danilo Verpa/Folhapress

Inicialmente, la policía retiró de la cola a quienes no poseían una tarjeta del C6 Bank, que serían los únicos que podían comprar boletos de manera anticipada ese día, reservado para clientes de la institución. Acto seguido, los agentes cuestionaron a aquellas personas que no usarían para la compra una tarjeta de crédito a su nombre. Algunos revendedores admitieron a la policía que recibían US$ 20 al día por comprar las entradas.

La noche de este domingo, T4F, la productora encargada de la venta de boletos para los conciertos de la artista, se manifestó en las redes sociales sobre las críticas recibidas por su gestión, declarando que, tras reunirse con la Policía Civil, aumentaría la vigilancia sobre la reventa de entradas.

