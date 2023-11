Fan de Taylor Swift muere tras sentirse mal durante el concierto en Río

Ana Clara Benevides, de 23 años, murió la noche del viernes después de sentirse mal durante el concierto de la cantante Taylor Swift, que debutó su gira en Brasil en el estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro, ante una audiencia de más de 60 mil personas.

La información fue confirmada a Folha por Estela Benevides, prima de Benevides, quien recibió la noticia del médico que intentó reanimarla por teléfono. La joven es originaria de Pedro Gomes, en Mato Grosso do Sul, pero creció en Sonora, en el mismo estado. Fue llevada al Hospital Municipal Salgado Filho después de desmayarse y recibir atención en el estadio. La causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

La joven Ana Clara Benevides

En un comunicado de prensa, Tickets For Fun, la empresa responsable de los conciertos de la cantante en el país, lamentó la muerte, pero no se pronunció sobre la cuestión de la temperatura en el estadio. Benevides estaba en la valla y terminó desmayándose en el lugar. Según el enfermero Thiago Fernandes, de 22 años, amigo de Benevides, ella fue reanimada en el estadio durante unos 40 minutos. En el camino al hospital, tuvo una segunda parada. Benevides llegó alrededor de las 20h, fue atendida, pero no resistió y murió poco después en el hospital cercano al Engenhão, en Méier, zona norte de la capital fluminense.

La sensación térmica registrada en el lugar alcanzó los 60º C y los bomberos contabilizaron, extraoficialmente, mil desmayos durante el evento. En las redes, los fans se quejaron de la prohibición de ingresar al estadio con botellas de agua, considerando el intenso calor.

Fernandes escribió a Folha: "Quiero que Ana aparezca en las pantallas del concierto de Taylor".

En su Instagram, lamentó la muerte de la joven. "Simplemente no puedo creer que ya no estés aquí. No puedo aceptarlo", escribió. "Hablamos sobre este concierto tantas veces y cómo quería estar contigo. Estoy tan triste que no sé qué hacer. Fuiste una de mis amigas más antiguas. ¡Por tanto tiempo, y ahora solo en los recuerdos! Espero que estés bien ahora. ¡Descansa!"

