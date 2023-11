Lula propondrá una reforma de las instituciones internacionales durante la presidencia del G20

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmó este jueves (23) que la presidencia brasileña del G20 se centrará en tres discusiones principales, siendo una de ellas la posibilidad de reformar el sistema de gobernanza global. Lula también afirmó que otro tema que recibirá atención durante su mandato es la cuestión de la desigualdad, en particular la deuda de los países más pobres del mundo, además de la transición energética.

BRASILIA, DF, BRASIL, 23-11-2023, 12h00: El presidente Lula, en evento en el Palacio del Planalto. (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress, PODER) - Folhapress

"No es posible que las instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial, el FMI [Fondo Monetario Internacional] y tantas otras instituciones financieras continúen funcionando como si nada estuviera sucediendo en el mundo, como si todo estuviera resuelto", afirmó.

"Muchas veces, las instituciones que prestan dinero no lo hacen con el objetivo de salvar al país que está tomando prestado, sino para pagar deudas, y no para producir un activo productivo, demostrando que no contribuyen a salvar la vida de los países", agregó el presidente.

Lula participó en la reunión de instalación de la Comisión Nacional del G20 en el Palacio del Planalto. Brasil asumirá la presidencia del bloque el 1 de diciembre, que reúne a las 19 mayores economías del mundo y a la Unión Europea y la Unión Africana. El mandato brasileño se extenderá hasta el 30 de noviembre del próximo año.

