"El gobierno de Milei no discrimina a estudiantes brasileños", dice el embajador en Argentina

Buenos Aires y São Paulo

El embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, afirma que no hay discriminación contra brasileños por parte del gobierno de Javier Milei, frente a informes que indican que el país estaría siendo más estricto en los últimos meses y rechazando a estudiantes que intentan ingresar sin visa.

El presidente Milei durante su investidura - Reuters

Aunque hay señales de que los puestos de migración argentinos están siendo más exigentes, el diplomático dice que esto no se ha traducido en una proporción mayor de brasileños no admitidos en los aeropuertos, citando datos presentados por la Dirección Nacional de Migraciones en Buenos Aires.

Consultado, el organismo informó a Folha que solo 38 personas que intentaron ingresar al país desde Brasil desde el 1 de enero no fueron aceptadas, de un total de casi un millón, por diferentes motivos que incluyen documentación incorrecta. El gobierno argentino dijo que no podría proporcionar el número total del año pasado aún este lunes (26), pero confirmó que no varió de manera significativa. En este período del año, aument

Lea el artículo original