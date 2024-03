Exteriores de Brasil convoca al embajador de Hungría para explicar la estancia de Bolsonaro

Brasília

El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió convocar al embajador de Hungría en Brasil, Miklós Halmai, para dar explicaciones sobre la permanencia de Jair Bolsonaro (PL) en la misión diplomática del país europeo días después de que la Policía Federal confiscara el pasaporte del expresidente. En las relaciones diplomáticas, llamar al jefe de una misión para que brinde explicaciones en la sede de la cancillería es una muestra de descontento por parte del país anfitrión.

Bolsonaro pasó dos días en la Embajada de Hungría, según NYT - Reprodução NYT

La encargada de transmitir la reprimenda al húngaro fue la secretaria de Europa y América del Norte del Itamaraty, la embajadora Maria Luisa Escorel de Moraes. Halmai estuvo en el Itamaraty durante unos 20 minutos. Según fuentes cercanas, escuchó las quejas de la diplomática brasileña y no se pronunció. Según los ayudantes de Lula (PT), el Gobierno recibió con estupor la noticia revelada por el periódico The New York Times.

Para el Ejecutivo, el embajador de Hungría no solo recibió a un opositor político de la actual administración, sino a una persona bajo investigación en el STF (Supremo Tribunal Federal). Estos ayudantes afirman que el gesto ha sido interpretado como una interferencia del gobierno de Hungría, liderado por Viktor Orbán, en los asuntos internos de Brasil.

La Policía Federal investigará la presencia de Bolsonaro en la embajada de Hungría. Según los investigadores, es demasiado pronto para decir si hubo un intento de fuga, pero es necesario investigar la veracidad y la motivación de que el expresidente haya permanecido en la embajada.

El periódico estadounidense afirma que las cámaras muestran que Bolsonaro estaba acompañado por dos guardias de seguridad. Se habría quedado en el edificio del 12 al 14 de febrero.

Lea el artículo original