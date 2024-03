"Me echaron a la calle como basura, sin ningún apoyo", cuenta exdetenido de Guantánamo

Washington

"Me echaron a la calle como basura, sin ningún apoyo", dice Mansoor Adayfi a Folha. "Con los ojos vendados, encapuchado y esposado, me arrojaron a Serbia". Nacido en un pequeño pueblo en las montañas de Yemen, fue capturado por Estados Unidos en 2002 en Afganistán, cuando tenía 18 años, y trasladado a la base militar en Cuba poco después. Estuvo 14 años preso sin nunca haber sido acusado de ningún crimen. En 2016, fue trasladado a Belgrado, donde vive hasta hoy.

Mansoor Adayfi, exdetenido de Guantánamo - Arquivo pessoal

No es fácil hablar con un exdetenido de Guantánamo. Los abogados dijeron que sus exclientes que fueron liberados prefieren llevar vidas discretas, "sinceramente, aburridas", definió uno de ellos. Mansoor es una de las excepciones a la regla y asumió una especie de papel de portavoz.

Desde que fue puesto en libertad, ha publicado un libro, "Don’t Forget Us Here" (no nos olviden aquí), sobre su vida en prisión; un segundo está en producción. Grabó un podcast transmitido por la BBC. Recibió una beca del Instituto Sundance para desarrollar un proyecto audiovisual. Además, trabaja como coordinador del proyecto Guantánamo en la ONG Cage, creada en 2003 en defensa de prisioneros en el contexto de la Guerra contra el Terror.

"Te lanzan a la calle como basura sin ningún apoyo." Él mismo afirma haber sufrido varios abusos, como golpizas, descargas eléctricas y una simulación de ejecución. "Me encapucharon, oía a los perros ladrando fuerte a mi alrededor y a personas gritando en inglés 'no te resistas'. Me cortaron la ropa y me arrastraron a un camión, y luego a un helicóptero", cuenta sobre su captura.

"No éramos las únicas víctimas de Guantánamo. Muchos guardias y funcionarios de la prisión también lo eran. Si mostraban humanidad y trataban de cooperar con nosotros, sufrían, porque éramos después de todo los 'peores asesinos terroristas'", cuenta. Aun así, su opinión sobre Estados Unidos es directa y clara. "Creo que el gobierno estadounidense es lo que es Guantánamo". "El país que predica democracia, derechos humanos, justicia, igualdad. Tonterías. No puedes tener ambas cosas, no puedes. No puedes tener todo ese bla bla bla y Guantánamo."

