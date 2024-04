Ataque de Musk a magistrado genera reacción del Supremo de Brasil y expone falta de regulación

Brasília y Curitiba

Los ataques del empresario Elon Musk, propietario de la red social X (anteriormente Twitter), a las determinaciones del magistrado Alexandre de Moraes que involucran a la plataforma provocaron reacciones del STF (Supremo Tribunal Federal) en defensa del cumplimiento de decisiones judiciales.

El presidente del Tribunal, Luís Roberto Barroso, emitió un comunicado este lunes (8) para afirmar que las decisiones judiciales pueden ser objeto de recursos, pero nunca de incumplimiento deliberado.

El magistrado Edson Fachin también dijo a Folha que incumplirlas es "subversión del orden". También hubo reacciones en el Congreso Nacional y en el gobierno de Lula (PT). El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), también exigió este lunes la regulación de las redes sociales, que actualmente está estancada en la Cámara de Diputados.

X (antiguoTwitter) - CEO Elon Musk (Photo by Sergei GAPON / AFP) - AFP



Jaques Wagner (PT-BA), líder del gobierno en el Senado, afirmó en redes sociales que la regulación de las plataformas digitales "es absolutamente necesaria, no debido a esta ofensa injustificada realizada por este empresario, sino porque la ley es una norma de conducta para todos, incluso para los multimillonarios".



"El mensaje dado por las instituciones brasileñas es que no se puede violar la Constitución del país. Esto no tiene nada que ver con la censura. Tiene que ver con la falta de respeto a Brasil", escribió.

El abogado general de la Unión, Jorge Messias, dijo que las grandes empresas tecnológicas deben rendir cuentas y respetar la legislación de los países donde operan. La primera dama Rosángela da Silva, Janja, dijo que Musk atenta contra la soberanía del país.

Aunque no mencionó explícitamente a Moraes o Musk, el comunicado de Barroso fue una reacción interna al episodio y a la posibilidad de que los ataques inciten nuevas reacciones a las decisiones de los jueces.



La idea del comunicado era que el Tribunal reforzara institucionalmente que no se deben desrespetar las decisiones judiciales, en una posición abierta firmada por el jefe del Poder Judicial.

Este texto no fue solicitado por Moraes y sus términos no fueron discutidos entre el instructor de la investigación de las milicias y el presidente del Supremo.

Después de ser elaborado, Barroso lo envió solo a Moraes, para que él conociera la postura. En el comunicado, el presidente del Supremo afirmó que la Corte actuó y seguirá actuando en la protección de las instituciones y que cualquier empresa que opere en Brasil está sujeta a la Constitución, las leyes y las decisiones de las autoridades.

Lea el artículo original