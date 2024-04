Lula manda recado a Musk, y el magistrado caracteriza de mala fe al negar pedido de X en Brasil

Brasília

El presidente Lula (PT) dijo este martes (9) que los multimillonarios del mundo necesitan aprender a preservar la selva, en referencia a Elon Musk, dueño de X (anteriormente Twitter), autor de ataques al magistrado Alexandre de Moraes, del STF (Supremo Tribunal Federal), y al gobierno actual.

A principios de semana, la primera dama Rosângela da Silva, Janja, ya había criticado a Musk por sus recientes declaraciones relacionadas con Brasil, afirmando que el empresario atenta contra la soberanía del país.

BRASILIA, DF, 09-04-2024 El presidente Luiz Inacio Lula da Silva presentando programa contra la tala. (FOTO Gabriela Biló /Folhapress) - Folhapress

Miembros del Ejecutivo y del PT también se manifestaron en contra del empresario. "Hoy tenemos gente que no cree que la deforestación, los incendios forestales, perjudiquen al planeta Tierra, y mucha gente no toma en serio lo que significa la conservación de la floresta, de la vida en el planeta y que no tiene a dónde ir. Incluso hay multimillonarios tratando de hacer cohetes, viajes, para ver si encuentran un lugar fuera", dijo Lula sin mencionar nominalmente a Musk. "Él [el multimillonario] tendrá que aprender a vivir aquí, a usar mucho del dinero que tiene para ayudar a preservar esto aquí, mejorar la vida de las personas".

La declaración del mandatario se produjo durante la ceremonia de lanzamiento del Programa de Unión con los Municipios para la Reducción de la Deforestación e Incendios Forestales en la Amazonía. Al otro lado de la Plaza de los Tres Poderes, también este martes, Moraes rechazó un pedido del brazo brasileño de la red dirigida por Musk para que la responsabilidad de las medidas judiciales recayera sobre la X internacional. Moraes afirmó que la petición "roza la litigiosidad de mala fe".

"La empresa solicitante busca una verdadera cláusula de inmunidad jurisdiccional, para la cual no hay ninguna previsión en el orden jurídico nacional", dijo. "El hecho de que una de las llamadas operadoras internacionales forme parte de su estructura social sugiere un abuso de la personalidad jurídica, ya que podría optar por no cumplir las determinaciones de la Justicia brasileña sin sufrir ninguna consecuencia, amparada por su representante en Brasil." En una petición enviada al magistrado, los abogados de la filial brasileña de la plataforma dirigida por el empresario Elon Musk argumentaron que la oficina no tiene "capacidad alguna para interferir en la administración y operación de la plataforma, ni autoridad para la toma de decisiones relativas al cumplimiento de órdenes judiciales en este sentido".

Moraes recordó que la plataforma se sometió a determinaciones judiciales brasileñas durante años, además de participar en reuniones tanto en el STF como en el TSE (Tribunal Superior Electoral), sobre la instrumentalización criminal de las redes sociales en el proceso electoral.

