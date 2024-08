Migrante de Ghana retenido en el aeropuerto de Guarulhos muere tras enfermarse en área restringida

La muerte de un migrante que estuvo retenido en una zona restringida del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en la región metropolitana de São Paulo, ha llamado la atención sobre posibles violaciones de derechos humanos.

Aeropuerto de Guarulhos SP 09/08/2024.Foto: Gabriel Justo/Folhapress

El lugar es nuevamente escenario de crisis debido a la falta de infraestructura para manejar el flujo migratorio en el país. El migrante, proveniente de Ghana, falleció el pasado día 13. La causa no fue revelada. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, antes de ser trasladado al hospital, el día 11, estaba en el área del aeropuerto reservada para "viajeros no admitidos", que no tienen documentos o visado para entrar en Brasil, y llegó a recibir atención en un puesto médico debido a problemas de salud que tampoco fueron especificados.

La concesionaria GRU Airport, que administra el aeropuerto, afirmó que el asunto es responsabilidad de la Policía Federal.

Dos días después de la muerte, la Defensoría Pública de la Unión (DPU) acudió al lugar para hacer evaluaciones y constató "situaciones reiteradas de violación de derechos humanos". "Se encontraron niños y adolescentes durmiendo en el suelo y una creciente demanda de atención sanitaria, con muchas personas presentando síntomas gripales", afirmó la DPU en un documento entregado al Conare (Comité Nacional para Refugiados), a la Policía Federal, a la Anac (Agencia Nacional de Aviación Civil), al gobierno de São Paulo y a la Alcaldía de Guarulhos. El órgano también señaló que el apoyo brindado a los migrantes es limitado.