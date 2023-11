El 60% de los brasileños se consideran atractivos

São Paulo

Seis de cada diez brasileños afirman que se consideran atractivos. Esto es lo que revela una encuesta del instituto Datafolha sobre los efectos del racismo en las relaciones amorosas y amistades. Otro 33% de los entrevistados afirmaron que no se consideran atractivos, y el 5% respondió no sabe, no contesta.

La investigación Datafolha es inédita y forma parte de la serie Afeto em Preto e Branco. Se entrevistaron personalmente a 2.005 personas, de 16 años o más, en 111 municipios de todas las regiones del país. El estudio se realizó del 9 al 17 de octubre de 2023 y tiene un margen de error general de dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.

El sondeo ya ha presentado datos sobre relaciones interraciales y la influencia del color de piel en las relaciones de pareja. Al analizar solo el color de piel, los índices varían poco: el 64% de los encuestados autodeclarados negros dijeron que son atractivos. Entre los blancos, también fue del 64%, y entre los mestizos, del 62%.

Las diferencias más marcadas surgen cuando se realiza el desglose por género. Los hombres negros se destacan y representan la mayor cantidad: el 72% de ellos dice sentirse atractivo, mientras que el 25% no se considera así. Los hombres blancos (65%) y mestizos (64%) aparecen en segundo lugar en la aprobación de su propia imagen.

Las mujeres blancas registran un 63% con respuestas afirmativas sobre sentirse atractivas. Entre las autodeclaradas mestizas, el índice cae al 60%, y entre las mujeres negras, al 58%.

