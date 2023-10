Para Lula la meta fiscal no tiene que ser cero y prevé un 2024 difícil

Brasília

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declaró este viernes (27) que la meta fiscal del próximo año no necesita ser cero. Esta afirmación va en contra de una de las principales políticas del ministro de Economía, Fernando Haddad, quien había estado resistiendo al creciente escepticismo, incluso dentro del Gobierno, acerca de la eliminación del déficit en las cuentas públicas de cara al 2024. Lula dijo que este resultado difícilmente se logrará porque no pretende hacer recortes en inversiones y obras el próximo año. Para el presidente, un déficit equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) no sería un problema.

BRASILIA, DF, 27-10-2023 - El presidente Luiz Inacio Lula da Silva en el Palacio del Planalto (FOTO Gabriela Biló /Folhapress) - Folhapress

"Permítanme decirles algo. Haremos todo lo posible por cumplir la meta fiscal, eso lo vamos a hacer. Lo que puedo decirles es que no tiene que ser cero. No necesitamos eso. No voy a establecer una meta fiscal que me obligue a comenzar el año recortando miles de millones en las obras que son prioritarias en este país", dijo el presidente en respuesta a una pregunta de Folha. Después de estas declaraciones, la Bolsa brasileña cayó y el dólar subió. También aumentaron los tipos de los contratos futuros de interés.

Lula afirmó que el mercado sabe que no se alcanzará la meta de déficit cero en la meta fiscal, pero que los inversionistas son codiciosos.

Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA

Lea el artículo original