"Si no hay acuerdo, habrá que tener paciencia", dice Lula tras la negativa de Macron al acuerdo Mercosur-UE

Dubai

"Si no hay acuerdo, paciencia". Con esta frase, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió este domingo (3) a las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dijo este sábado (2) estar en contra de las negociaciones del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, saluda al presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, durante una reunión bilateral en el marco de la Cumbre Climática de las Naciones Unidas COP28 en Dubái el 2 de diciembre de 2023. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) - AFP

Lula comentó que ya sabía que Francia tenía una posición más proteccionista y que Brasil no puede ser responsabilizado si el acuerdo no se firma. "No fue por falta de voluntad. Lo único que debe quedar claro es que no digan más que es culpa de Brasil y que no digan más que es culpa de Sudamérica", comentó Lula este domingo.

Los miembros de alto rango del gobierno brasileño ya dan por hecho que la negociación con la Unión Europea terminará sin acuerdo, ya que Brasil no cederá ante las nuevas condiciones ambientales y es improbable que los europeos logren articular posiciones de todos los países del bloque en una semana.

"Asuman la responsabilidad de que los países ricos no quieren hacer un acuerdo con la perspectiva de hacer alguna concesión. Siempre es ganar más. Y queremos ser tratados con respeto como países independientes. Veremos qué sucede el viernes [día 8]. Si no hay acuerdo, al menos quedará patente de quién es la culpa de que no haya acuerdo", afirmó Lula.

El sábado, Macron calificó el acuerdo como "anticuado" e incorporó en su discurso los argumentos de los productores agrícolas franceses, con una fuerte representación de congresistas de la oposición en el país.

