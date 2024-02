Industrias de tabaco y armas en Brasil tuvieron beneficios fiscales de US$ 36 millones

La cifra se refiere a las exenciones fiscales de 2021, publicadas por la CGU [Contraloría General de la Unión] en el Portal de Transparencia.

Empresas de los sectores de tabaco y armas recibieron beneficios fiscales por más de R$ 180 millones [US$ 36 millones] en 2021.

La información se refiere a los montos que dejaron de recaudarse en impuestos federales e incentivos relacionados con programas gubernamentales. Los datos fueron incluidos en enero para su consulta en el Portal de la Transparencia.

Nueve empresas de la industria bélica recibieron beneficios por R$ 133,8 millones (US$ 26,7 millones) en el mismo año. La mayor renuncia, de R$ 95,4 millones (US$ 19 millones), fue otorgada a la Compañía Brasileña de Cartuchos. A continuación, Taurus fue beneficiada con R$ 30,3 millones (US$ 6 millones).

Entre las empresas relacionadas con la producción de cigarrillos, las mayores renuncias corresponden a Tobacco House y Philip Morris, con alrededor de R$ 9 millones (US$ 1,7 millones) en beneficios cada una. En total, el sector redujo R$ 47,4 millones (US$ 9,4 millones) en impuestos.

El Parlamento llegó a barajar la imposición de Impuesto Selectivo sobre armas en la reforma tributaria aprobada en 2023. En la recta final, un destaque presentado por el partido del expresidente Jair Bolsonaro vetó el plan.

