"No voy a abaratar el pasaje para el empresario que necesita volar para cerrar negocios", dice el CEO de Latam

São Paulo

El paquete de rescate que el Gobierno está discutiendo con las aerolíneas no resolverá los problemas estructurales que encarecen los pasajes en Brasil si el sector no obtiene una reducción en los costos operativos, como el combustible, un dilema que debe resolverse con Petrobras.

Esta es la opinión de Jerome Cadier, presidente de Latam. También señala que la judicialización es otro tema que pesa más en las cuentas de las compañías brasileñas que en la media mundial.

Por ahora, el esfuerzo para abaratar los pasajes requiere un aumento en la oferta en el mercado, que enfrenta escasez de aviones. De ahí el interés de Latam por los aviones de Boeing de Gol, que se declaró en quiebra en Estados Unidos.

La idea es estimular los precios de entrada, como los billetes de Voa Brasil, un programa de pasajes a R$ 200 para jubilados y estudiantes del Prouni. El tramo comprado de última hora por viajeros corporativos seguirá siendo caro.

"No voy a dar descuento al dueño de una empresa que necesita volar para cerrar un negocio. Él puede pagar más. Y me ayuda a ofrecer un pasaje a R$ 200 o R$ 300. Sin él, ese billete no existe", sentencia Cadier.

Lea el artículo original