Lucro de las principales empresas públicas brasileñas cae un 24% en el primer año de Lula 3

Las principales empresas estatales brasileñas —Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal y Correios— registraron un lucro neto sumado de R$ 182 mil millones (US$ 36 mil millones) en 2023, una caída del 24% en comparación con el año anterior.

El rendimiento en el primer año del gobierno de Lula (PT) se explica por la disminución del resultado de Petrobras, cuyas ganancias cayeron un 33% en comparación con 2022 (a R$ 124,6 mil millones- US$ 25 mil millones). También se produjo una caída en el BNDES, con un resultado un 5% menor (a R$ 11,9 mil millones- US$ 2,3 mil millones).

Ya Banco do Brasil y Caixa registraron resultados mejores en 2023. En el primer caso, hubo una expansión del 11,3% (a R$ 35,5 mil millones- US$ 7 mil millones ). En el segundo, del 15,5% (a R$ 10,6 mil millones- US$ 2,1 mil millones).

La administración de Petrobras dice que sufrió una desvalorización del petróleo en el mercado internacional. El barril del tipo Brent experimentó una caída del 18%.

En el BNDES, la administración afirma que la comparación con 2022 fue perjudicada por la venta de acciones en ese año.

El BNDES se deshizo de acciones de diferentes compañías, como Petrobras y Vale, durante la gestión de Jair Bolsonaro (PL) —una orientación contraria a la del gobierno de Lula.

Lea el artículo original