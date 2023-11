Jueza brasileña mitad negra y mitad indígena narra historias sobre racismo a niños

São Paulo

La escena de niños de comunidades quilombolas con cabellos afros y ojos brillantes participando en la narración de la historia escrita por ella es un recuerdo que la jueza Jaceguara Dantas da Silva guardará toda su vida. "Vi a los niños negros diciendo: '¡Oye mamá, parece que soy yo!' Me pareció bonito". En la obra "Los Sueños de Ágatha", la magistrada del TJ-MS (Tribunal de Justicia de Mato Grosso do Sul) se desafió a encontrar un mensaje de esperanza para ayudar a las niñas negras que hoy enfrentan el racismo que ella enfrentó en la infancia. De ese período quedaron recuerdos que Jaceguara revisitó en la pandemia, mientras lidiaba con la ansiedad de estar lejos de su madre. "Quise fortalecer a estos niños y decirles que no están solos. Sí tenemos caminos que recorrer y podemos llegar a donde queramos."

La jueza Jaceguara Dantas da Silva durante el lanzamiento de su libro. (Foto: jaceguaradantas no Instagram )

Nacida en una familia humilde en Guajará-Mirim (RO), la hija de la ama de casa Leonir y del sargento del Ejército Elias se mudó a Curitiba. También fue su padre quien le dio conciencia racial. En la escuela, no recuerda a otros niños negros. "Era como un bicho raro, tanto es así que los niños se llamaban entre sí para que me mostraran, porque todos tenían ojos azules o eran pelirrojos", cuenta.

La madre de la magistrada es descendiente de indígenas y portugueses, lo que explica sus cabellos lisos. "Me entristece cuando alguien pregunta si aliso mi cabello, porque me encantaría tener ese pelo bien afro", dice con entusiasmo.

En los últimos años, se acercó a su propia identidad indígena a través de un proyecto en colaboración con el gobierno estatal realizado por la Coordinación de la Mujer del tribunal, que ella lidera. La acción busca traducir la Ley Maria da Penha a ocho etnias en el territorio de Mato Grosso do Sul.

