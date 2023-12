La tortura y la restricción de agua y comida son comunes en las cárceles de Brasil, según organizaciones

Brasília

El sistema penitenciario brasileño es escenario de una proliferación de casos de tortura a presos y otros desacatos a los derechos fundamentales, según organizaciones que estudian las condiciones en todo el país.

MACAPÁ, AP, BRASIL, 09.06.2022 - Instituto de Administración Penitenciaria de Amapá, donde viven aislados cinco presos con trastornos mentales; ya deberían haber sido transferidos al Centro de Custodia. (Foto: Adriano Vizoni/Folhapress) - Folhapress

La actuación violenta de los agentes se vería agravada por el mantenimiento de infraestructuras precarias, con la propagación de enfermedades y la restricción de acceso a agua y comida. Los problemas son recurrentes en todas las regiones del país. La garantía de atención médica también se descuida, señalan los informes. Buscados, los estados aseguraron que repudian la violencia dentro de las unidades.

"No sé por qué, pero varios presos fueron agredidos, recibieron disparos. Tengo asma y me desmayé. Aun así, me golpearon desmayado, me dieron un culatazo en la nariz y me arrastraron por el suelo. Cuando recobré el sentido, estaba sangrando y muy lastimado, fui muy humillado, mi integridad física y moral quedó completamente afectada", dice un fragmento de una carta escrita en 2023 por el recluso Alan Santos y enviada a la Defensoría Pública de Paraná.

Según la perita Bárbara Suelen Coloniese, responsable de informes del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura, las agresiones físicas son comunes, pero no son las únicas formas de tortura en el sistema penitenciario. "Las celdas abarrotadas se han convertido en depósitos de personas porque no hay asistencia médica, educación, trabajo, a menudo no hay kit de higiene. Es un ambiente que no cumple ningún objetivo excepto el de la masacre", dijo. Los estudiosos del tema son contundentes en la evaluación de que las condiciones de las prisiones fortalecen el crimen organizado.

Lea el artículo original