"Quien quiera el poder que dispute las elecciones", dice Lula sobre la invasión golpista del 8/1

Brasília

El presidente Lula (PT) afirmó a Folha que rechazó decretar la GLO (Garantía de la Ley y del Orden) durante los ataques a los edificios de los tres Poderes, el 8 de enero de 2023, para no delegar a los militares el mando de una crisis que, según él, debería resolverse en la política.

(Archivo) El presidente Luis Inacio Lula da Silva (Photo by Daniel RAMALHO / AFP) - AFP

"En las conversaciones que tuve con el ministro Flávio Dino [de Justicia], y fueron muchas, entre varias cosas que me dijo, planteó la posibilidad de decretar la GLO. Y le dije al ministro Flávio Dino que no habría GLO. No, porque quien quiera el poder que dispute las elecciones y gane, como yo gané las elecciones", dijo el presidente en una declaración por video a Folha.

Según aliados, en el Gobierno hubo quienes abogaron por el decreto de GLO para intentar poner fin a las escenas de vandalismo en Brasilia. Para las autoridades, aquel día, las fuerzas de seguridad del Distrito Federal no estaban actuando para contener a los manifestantes.

También se vivía un ambiente de desconfianza hacia los militares, debido a la asociación de los uniformados con el gobierno de Jair Bolsonaro (PL).

Lea el artículo original